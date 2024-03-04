В Чистополе двое детей упали в колодец — возбуждено уголовное дело

В Чистополе двое детей в возрасте 4 и 6 лет провалились в колодец, покрытый снегом. Детей подняли на поверхность — им уже оказали необходимую помощь.

Как рассказал старший помощник руководителя Следкома по республике Андрей Шептицкий, по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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