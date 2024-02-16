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Происшествия

В Астрахани потушили пожар в жилом доме

07:58, 16.02.2024

Сотрудники МЧС России потушили пожар в частично расселенном жилом доме. Огонь охватил кровлю, внутреннюю отделку и вещи. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.

Троих жильцов дома эвакуировали в пункт временного размещения. В тушении пожара участвовали 36 огнеборцев и 12 единиц техники МЧС России.

Сообщается, что пожар произошел в купеческом доме Ивановой на площади Шаумяна города Астрахани. Здание датируется 19 веком. Он относится к памятникам архитектуры и градостроительства регионального значения.

Разил Самигуллин
Происшествия
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