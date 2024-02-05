Нидерландская Yandex N.V. получит оплату за продажу «Яндекса» в юанях

Нидерландская Yandex N.V. получит часть оплаты за продажу «Яндекса» в юанях. Денежная часть сделки составит 230 млрд рублей, что эквивалентно 230 млрд китайских юаней. Общий размер сделки в рублях — 475 миллиардов.



Продавец получит сумму в китайских юанях за продажу основного бизнеса «Яндекса». Сделка будет оплачена комбинацией акций и денег, причем денежная часть составит не менее половины.

Подробности сделки:

денежное вознаграждение будет выплачено в китайских юанях;

сумма сделки составит эквивалент 230 млрд рублей и около 176 млн акций Yandex N.V класса А;

закрытие сделки ожидается в два этапа: первый завершится в первом полугодии 2024 года, второй — через семь недель после первого;

после закрытия сделки Yandex N.V. проведет делистинг с Мосбиржи, а на Московскую биржу будут выведены акции новой головной компании — МКАО «Яндекс».

Известно, что нидерландская компания обсуждала различные варианты реорганизации бизнеса на протяжении почти двух лет. В декабре 2023 года юридическое лицо «Яндекса» зарегистрировали в специальном административном районе в Калининградской области. Ранее выдвигались предложения передать «Яндекс» под внешнее управление государства.

Сегодня Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса». Компания заявила, что после реструктуризации останется частной, независимой и публичной.

Акции «Яндекса» упали на 9,27% на открытии торгов на Мосбирже после новости о заключении сделки по разделению бизнеса. Группа «Лукойл» сообщила, что после завершения сделки по приобретению «Яндекса» в составе консорциума инвесторов ее доля составит около 10%.

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Маргарита Головатенко