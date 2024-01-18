Лавров: «БРИКС символизирует собой богатство многополярного мира».

Популярность БРИКС в мире растет. На сегодняшний день подано почти три десятка заявок от стран, которые хотели бы присоединиться к этому объединению. Об этом на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году рассказал глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

— Если учесть, что более 20, где-то даже ближе к 30 стран заинтересованы в сближении с БРИКС, то у этого объединения с глобальным составом участников, конечно, очень большое будущее, — отметил дипломат.

По его словам, на данный момент «БРИКС символизирует собой богатство многополярного мира».

Комментируя отказ Аргентины от вступления в БРИКС, Лавров заявил, что «это суверенное решение страны», которое еще может измениться.

— Приглашение было при предыдущем правительстве, предыдущем президенте. Президент Фернандес тогда сказал, что решать окончательно будет новый президент. Это не отказ от вступления. Это объяснение, почему сейчас они к этому не готовы. Мы это восприняли так. Я думаю, что когда правительство президента Милея освоится и войдет в курс дела, тогда они с большим основанием смогут свою позицию определить, — сказал глава МИД РФ.

При этом он подчеркнул, что отношения с Латинской Америкой в целом очень позитивные.

— Мы не выстраиваем эти связи в зависимости от того, где левое правительство, где правое... Работать надо со всеми, кто хочет на взаимной основе, на основе баланса интересов получать выгоду от сотрудничества. Таких подавляющее большинство, — заверил Лавров.

Напомним, что с 1 января текущего года председательство в БРИКС перешло к России. В наступившем году список стран-участниц был расширен за счет вступления в организацию Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии.

— Россия, которая в этом году стала председателем БРИКС, будет уделять особое внимание тому, чтобы новички, новобранцы органично вписались в нашу общую работу и тем самым способствовали укреплению позитивных тенденций не только внутри БРИКС так таковой, но и на международной арене, — заверил Лавров.

Саммит БРИКС пройдет в октябре текущего года в Казани.

Галия Шакирова