«Повестка весьма насыщенна»: Мария Захарова — о саммите БРИКС в Казани

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла планы страны в рамках российского председательства в БРИКС. Всего в течение года планируется провести 200 мероприятий.

— Кульминацией председательства станет саммит — он пройдет в октябре в Казани. Повестка для нашего председательства весьма насыщенна. Одна из важнейших задач — это обеспечение интеграции новых членов в созданный в рамках объединения механизм без ущерба их эффективности. Предстоит выработать модальность учреждений отдельной категории государств-партнеров БРИКС и сформировать перечень потенциальных кандидатов с тем, чтобы представить доклад на казанском саммите, — сказала она на брифинге.

Она подчеркнула, что Россия намерена содействовать дальнейшему развитию контактов в области культуры, спорта и молодежных обменов.

Напомним, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР выразили готовность оказать поддержку России во время саммита БРИКС в Казани. Мероприятие планируют организовать в октябре этого года. Точные даты еще не назначены.

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