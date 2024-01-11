В Нижнем Новгороде спасли двух детей в легкой одежде — они пытались сбежать в Набережные Челны

Житель Нижнего Новгорода спас двух детей, которые пытались автостопом добраться из города в Набережные Челны в мороз -20 градусов. Мальчики шести и одиннадцати лет были одеты в домашнюю одежду, а один из них и вовсе был босиком.

Очевидец отвез детей в больницу. Младшего ребенка пришлось нести на руках — его ноги были обморожены, пишет Chelny-biz.ru.

Старший из мальчиков — сын Агины Алтынбаевой. История второго ребенка дошла до федеральных телеканалов в 2023 году. Тогда разборки в семье бывшей челнинской перевозчицы Светланы Гариной стали достоянием общественности. Видео, где муж и жена пытались поделить ребенка в детсаду, разлетелись по соцсетям. Бывший муж Гариной, по ее словам, незаконно удерживал у себя сына в Челнах. В борьбу включилась Алтынбаева. Ситуацию пары разбирали на шоу «За гранью». Мальчик остался в Нижнем Новгороде с матерью.

После Нового года младший ребенок решил сбежать к отцу в Челны. Старший мальчик, приехавший в Нижний Новгород на каникулы, решил составить ему компанию.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».