Россия ответит на подготовку США к развертыванию ранее запрещенных РСМД

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Россия примет серьезные меры в ответ на готовящееся развертывание США своих наземных ракетных систем, ранее запрещенных по Договору о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

— Наша приверженность указанному мораторию жестко увязана с потенциальным появлением в соответствующих регионах наземных РСМД американского производства. В силу характеристик и особенностей применения вооружений упомянутого класса вопрос об их развертывании враждебно настроенными странами весьма чувствителен с точки зрения национальной безопасности России. В случае с США этот аспект приобретает особое значение с учетом его прямой взаимосвязи с другими факторами, оказывающими влияние на стратегическую стабильность. Очевидно, что создание Вашингтоном дополнительных ракетных рисков потребует от нас принятия серьезных ответных мер, — заявил он.

По его словам, «в отсутствие экстраординарных шагов со стороны США по наращиванию на нас силового давления иными средствами Россия не станет первой развертывать ракетные вооружения, ранее запрещенные по ДРСМД».

Напомним, США планируют уже в 2024 году разместить в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР) ракеты средней дальности наземного базирования. Как известно, планируется установить наземные версии стандартной ракеты SM-6 и крылатой ракеты «Томагавк» с дальностью полета от 500 до 2,7 тыс. км.



Развертывание является первым с тех пор, как в 2019 году истек срок действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Точные сроки и места развертывания пока неизвестны, но предполагается, что ракетные подразделения появятся на Гуаме.



С 1 июня США прекратили передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, попадающих под действие ДСНВ. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США продолжают игнорировать причины, которые привели к кризису вокруг ДСНВ.



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Максим Кокунин