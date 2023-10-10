В Минздраве России назвали успешным эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств в России прошел успешно, считает министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

— Сложностей пока не возникает. Эксперимент идет в штатном режиме... Пока предварительно можно оценить результаты весьма успешно, — цитирует его слова «РИА Новости».

Мурашко обратил внимание, что все регуляторные вопросы для реализации эксперимента были решены, однако признал, что большие обороты инициатива пока не набрала.

По словам министра, чтобы адаптироваться к такой форме и пациентам, и медицинскому сообществу потребуется время.

В марте в Москве, Белгородской и Московской областях начался эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами, который должен завершиться в 2026 году. Для онлайн-продажи доступны 904 международных непатентованных наименования лекарств, за исключением наркотических и психотропных веществ, вакцин, антидепрессантов, средств для прерывания беременности и пр.



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Илина Хакимова