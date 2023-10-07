Раис Татарстана поручил контролировать пуск тепла в дома и социальные объекты

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил контролировать пуск тепла в дома и социальные объекты, а также следить за состоянием дымоходов и газового оборудования. Соответствующие указания он дал на совещании в Доме правительства республики.

— Каждый год мы об этом говорим, но есть недоработки, обращаю внимание министерств, муниципалитетов, компаний на правила пользования газом и отопительными приборами. Эти вопросы должны быть на нашем постоянном контроле! Состояние дымоходов, вентиляционных шахт — все это является причиной для серьезных случаев отравления угарным газом, — сказал татарстанский лидер.

Еще он попросил проводить все необходимые работы по проверке газового хозяйства с участием работников газовых служб и сотрудников МЧС. По словам раиса республики, нужно также проводить профилактическую работу среди татарстанцев.

realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане во всех 45 муниципальных образованиях приняли решение о начале отопительного сезона. Давать тепло начали как в социальных объектах, так и в жилых домах. На сегодня в республике запущено 2 466 котельных, что составляет 77%. Отапливаются 9 853 многоквартирных дома — это 55% жилищного фонда в республике.



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Айрат Назипов