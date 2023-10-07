Над Белгородской областью сбили ракеты «Точка-У»

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Три оперативно-тактические ракеты «Точка-У» ВСУ сбили над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Инцидент произошел около 10 часов утра в субботу, 7 октября. Ракеты сбили дежурные средства ПВО.



— Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал в своих соцсетях губернатор области Вячеслав Гладков.

Сегодня утром украинские войска попытались совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов