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Над Белгородской областью сбили ракеты «Точка-У»

10:37, 07.10.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Над Белгородской областью сбили ракеты «Точка-У»
Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Три оперативно-тактические ракеты «Точка-У» ВСУ сбили над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Инцидент произошел около 10 часов утра в субботу, 7 октября. Ракеты сбили дежурные средства ПВО.

— Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал в своих соцсетях губернатор области Вячеслав Гладков.

Сегодня утром украинские войска попытались совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен.

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Айрат Назипов
Происшествия
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