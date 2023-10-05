В Казани за полгода вырос спрос на услуги по ремонту и строительству

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В этом полугодии ремонт и отделка потолков у казанцев стала популярнее на 127% по сравнению с предыдущим. Кладочные работы стали востребованнее в пять раз, посчитали аналитики «Авито Услуг».

Больше всего вырос интерес к ремонту и отделке потолков (+127%), плиточным работам (+105%), укладке полов и напольных покрытий (+80%). Увеличился спрос на услуги сантехников (+99%), электриков (+82%), мастеров по поклейке обоев (+60%), остеклению балконов (+81%) и перетяжке мебели (+50%).

В сфере строительства казанцам чаще стали требоваться кладочные (почти в 5 раз), изыскательные (+51%), фасадные (+55%) и кровельные работы (+44%). Кроме того, стал чаще звучать запрос на работу со скважинами и колодцами (+98%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, за лето этого года востребованность ремонта и отделки жилья в столице Татарстана выросла на 99%. В то же время доля запросов на ремонт «под ключ» равнялась лишь 16%.

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Галия Гарифуллина