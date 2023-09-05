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Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

21:27, 05.09.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Во вторник, 5 сентября, около 21:00 по московскому времени украинские войска попытались совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дрон заметили над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Сегодня в Минобороны России заявили, что российские силы ПВО уничтожили украинские беспилотники в Московской, Калужской и Тверской областях. Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, в Истринском районе Московской области после атаки БПЛА поврежден бытовой объект.

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Айрат Назипов
Происшествия

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