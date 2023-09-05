Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Во вторник, 5 сентября, около 21:00 по московскому времени украинские войска попытались совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дрон заметили над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.



Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен. О разрушениях и пострадавших не сообщается.



Сегодня в Минобороны России заявили, что российские силы ПВО уничтожили украинские беспилотники в Московской, Калужской и Тверской областях. Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, в Истринском районе Московской области после атаки БПЛА поврежден бытовой объект.



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Айрат Назипов