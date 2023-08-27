Следком подтвердил гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области
Следственный комитет России подтвердил гибель Евгения Пригожина при падении частного самолета Embraer Legacy, которое произошло 23 августа. Экспертиза установила, что личности всех погибших совпадают с теми, что указаны в полетном листе.
— В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе, — заявили в ведомстве.
Росавиация в день происшествия сообщала, что в самолете вместе с Евгением Прихожиным, по данным авиакомпании, находились Дмитрий Уткин, Евгений Макарян, Сергей Пропустин, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матусеев. Также с ними были три члена экипажа — Алексей Левшин, Рустам Каримов и Кристина Распопова.
Следком возбудил уголовное дело по ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») в день катастрофы.
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