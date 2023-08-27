Следком подтвердил гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Следственный комитет России подтвердил гибель Евгения Пригожина при падении частного самолета Embraer Legacy, которое произошло 23 августа. Экспертиза установила, что личности всех погибших совпадают с теми, что указаны в полетном листе.

— В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе, — заявили в ведомстве.

Росавиация в день происшествия сообщала, что в самолете вместе с Евгением Прихожиным, по данным авиакомпании, находились Дмитрий Уткин, Евгений Макарян, Сергей Пропустин, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матусеев. Также с ними были три члена экипажа — Алексей Левшин, Рустам Каримов и Кристина Распопова.



Следком возбудил уголовное дело по ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») в день катастрофы.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина