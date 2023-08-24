Фрагмент упавшего самолета в Тверской области нашли в двух километрах от места крушения

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео t.me/mk_ru (архив)

На въезде в поселок Куженкино найден один из фрагментов упавшего в Тверской области частного самолета — это примерно в 2 километрах от места его крушения, об этом сообщает «РИА Новости».



Место падения обломка оцепили правоохранительные службы, также сообщается о находящихся там машинах спецслужб. Полицейские останавливают проезжающие мимо машины и спрашивают о цели поездки.

Частный самолет Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург, упал вчера вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. В результате крушения самолета погибли 10 человек, из них три члена экипажа. По данным Росавиации, на борту разбившегося самолета находились Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин, Евгений Макарян, Сергей Пропустин, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матусеев. Также погибли члены экипажа: Алексей Левшин, Рустам Каримов и Кристина Распопова.

Ночью поисковая операция в районе рухнувшего самолета была завершена. Спасатели нашли останки всех погибших.



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Илина Хакимова