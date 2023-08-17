На оптимизацию процессов комплексной муниципальной геоинформационной системы исполкома Казани потратят 6,8 млн

Казанские власти намерены выделить 6,8 млн рублей на оптимизацию и настройку комплексной муниципальной геоинформационной системы (КМГИС) исполкома города. Услуги нужно оказать до 12 декабря, выяснило «Реальное время», изучив тендер.

Заказчику необходимо настроить функциональность КМГИС. В частности, нужно заняться расширением функционала, настройкой подсистемы, обновлением данных и так далее.

Еще подрядчик должен разработать «Систему требований к подземным и надземным коммуникациям». Она должна представлять собой комплект документов, устанавливающих требования к структуре, объектному составу, классификации объектов к подземным и надземным коммуникациям атрибутам объектов, справочным значениям, правилам цифрового описания, а также содержать шаблоны импорта для загрузки данных в КМГИС.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По задумке заказчика, работы помогут увеличить степень автоматизации процессов предоставления муниципальных услуг и исполнения функций исполкома и повысить качество планирования и оценки результатов принимаемых решений за счет внедрения инструментов анализа данных.

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Айрат Назипов