В Кукморе осудили лжериелтора, от которого пострадали татарстанцы и жители других регионов

Прокуратура Кукморского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу против 26-летнего лжериелтора из Вологды, от мошенничества которого пострадали жители Татарстана, Вологды, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Иркутска, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Суд признал жителя Вологды виновным в мошенничестве (чч. 1, 2 ст. 159 УК РФ). По материалам дела, подсудимый с марта по декабрь 2022 года в одной из социальных сетей размещал фиктивные объявления о сдаче в аренду жилья. Обманом он получал от клиентов предоплату, после чего переставал выходить на связь. В общей сложности он обманул 21 человека на более чем 400 тысяч рублей.

Мужчина признал вину и вернул похищенное. суд назначил ему условное наказание — два года лишения свободы с таким же испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу.

realnoevremya.ru (архив)

В августе двум татарстанцам предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2014 году фигуранты и неустановленные лица предоставили жительнице Казани заем на сумму 200 тысяч рублей под залог земельного участка и дома стоимостью 3,1 миллиона рублей. Однако обвиняемые фактически заключили с женщиной договор купли-продажи имущества. Позднее они продали его третьим лицам за 2,4 миллиона рублей.

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Маргарита Головатенко