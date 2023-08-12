СМИ: Путин и Эрдоган могут встретиться в конце августа или начале сентября

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Встреча президентов России и Турции — Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина — может состояться уже в конце лета или начале осени, об этом сообщил турецкий телеканал A haber со ссылкой на своего корреспондента в пуле администрации турецкого лидера.

Так, по его данным, лидеры стран могут встретиться в конце августа — начале сентября, передает ТАСС.

Уточняется, что Эрдоган все еще ожидает приезда президента России в Турцию, однако поездка турецкого лидера тоже не исключается — в случае, если Путин не сможет приехать. Телеканал не назвал более точную дату встречи президентов.

Согласно информации A haber, основной темой переговоров станет перспектива возобновления зерновой сделки.

Телеканал также сообщил, что 20 августа Эрдоган посетит Венгрию, а 9—10 сентября прибудет в Индию для участия в саммите G20. На 17—21 сентября намечена поездка турецкого лидера в США для участия в мероприятиях ГА ООН.

2 августа Эрдоган и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого стороны договорились о визите российского президента в Турцию. Эрдоган заявил Путину, что Анкара продолжит прикладывать интенсивные усилия для возобновления зерновой сделки.

В конце июля помощник российского президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявлял, что Владимир Путин может посетить Турцию, Индию и Китай в этом году.

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Илина Хакимова