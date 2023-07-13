Дело о контрактах МВД Татарстана: защита полковника Мешкова обжаловала его арест по делу о взятке

Водворенный в СИЗО Москвы начальник центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Татарстану Артем Мешков отрицает вину в коррупции. «Подпись под контрактом не означает, что он брал какие-то взятки», — сообщила «Реальному времени» адвокат полковника Галина Токунова.



Защитник подчеркнула — победителя тендеров регионального МВД в соответствии с процедурой торгов определяла целая комиссия, и не подписать контракт с победителем начальник центра хозобеспечения не мог.

Арест полковника Мешкова его адвокат уже обжаловала как незаконный. В частности, указала — уголовное дело персонально против него не возбуждали. 10 июля 2023 года СК заподозрил неких неустановленных должностных лиц МВД Татарстана в получении взятки в особо крупном размере деньгами и имуществом за покровительство поставщику по госконтрактам прошлых лет.

Как выяснило «Реальное время», именно в рамках этого дела Артема Мешкова обвинили в получении взятки на сумму свыше 6 млн рублей. Причем, фамилия начальника тыла МВД Татарстана Рамиля Шакирова в фабуле дела Мешкова не фигурирует.



Напомним, Шакирова задержали в Казани на минувшей неделе, обвинили в получении незаконного вознаграждения в 14 млн рублей, этапировали в Москву и там по решению Басманного суда отправили в СИЗО до 4 сентября. Вину начальник тыла отрицал, его адвокат Андрей Вербах подчеркивал — все попавший под прицел следствия госконтракты подписывал не Шакиров, а Мешков. На этой неделе задержали и Мешкова — в Дагестане, где он нес службу в составе сводного отряда МВД Татарстана. 11 июля московский суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте и этого казанского полковника.

Дата рассмотрения апелляционных жалоб на аресты Шакирова и Мешкова пока не назначена. На данный момент двум офицерам предъявляют разные взятки, однако, по данным источников «Реального времени», предполагаемый взяткодатель один, и по двум делам работает единая следственная группа.