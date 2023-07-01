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Прокурор Чувашии Андрей Фомин утонул во время заплыва

15:39, 01.07.2023 1

Погиб прокурор Чувашии Андрей Фомин. Об этом сообщили в прокуратуре республики. Как пишет РБК, он утонул во время заплыва Сhebswim.

— Факт подтверждаю, но подробностей пока нет. По гибели каждого человека проводится проверка, — сообщили в ведомстве.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов и коллектив органов прокуратуры выразил соболезнования родным и близким Фомина:

— За период службы он неоднократно поощрялся приказами Генерального прокурора Российской Федерации.

Прокурором Чувашии Фомин стал в апреле 2020 года. До этого служил первым заместителем прокурора Крыма.

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Елизавета Пуншева
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