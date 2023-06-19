В Казани транспортное обслуживание в день Сабантуя организуют по специальной схеме

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

В Казани транспортное обслуживание в день проведения Сабантуя будет организовано по специальной схеме. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал начальник Управления культуры города Азат Абзалов.



— В день проведения Сабантуя в организации дорожного движения произойдут небольшие изменения. Накануне, 23 июня, и до 17 часов 24 июня будет организовано одностороннее движение на дороге от Лесного городка до Фермского шоссе, — предупредил он.

В Березовую рощу поселка Мирный жители и гости Казани смогут добраться специальными автобусными маршрутами от станции метро «Проспект Победы», «10-й микрорайон», концертного зала Филармонии на ул. Павлюхина и с ул. Глазунова. Автобусы будут ходить с 8 утра до полного окончания праздника и вывоза всех гостей. Также будут курсировать автобусы №23 и №56. Добраться до площадки в поселке Мирный можно на и электричке.

До Сабантуя на Лебяжьем можно будет добраться автобусами №36, 46 и 72. По Горьковскому шоссе будут курсировать дополнительные автобусы от парковки ТЦ «Мегастрой».

В Березовую рощу поселка Дербышки можно добраться на автобусе, который будет курсировать от парковки Компрессорного завода, с территории парковки ТЦ «Мега». Также добраться туда можно на автобусах маршрутов №1, 25, 34, 60, 90 и 91.

Скриншот realnoevremya.ru с трансляции «делового понедельника»

Напомним, Сабантуй в Казани пройдет в субботу, 24 июня. Его отметят на четырех площадках — в Березовых рощах жилых массивов Мирный и Дербышки, в лесопарковой зоне озера Лебяжье и в Международном конно-спортивном комплексе «Казань».



В этом году организацией и проведением Сабантуев в Казани займутся две местные компании — «Дирекция культурных и социальных проектов» и «Пропраздник». Они выиграли тендеры, будучи единственными участниками торгов. Общая стоимость контрактов — почти 68,6 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина