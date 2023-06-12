На Российской орбитальной станции первое время будут находиться экипажи из двух космонавтов

Первое время экипаж Российской орбитальной станции (РОС) будет включать в состав двух космонавтов, сообщил Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (входит в «Роскосмос»).

— Экипаж РОС на начальном этапе будет состоять из двух космонавтов, это означает, что на РОС каждый член экипажа будет иметь более широкий набор обязанностей и областей ответственности, чем на МКС. Это соответствующим образом отразится и на подготовке космонавтов, — отметили в пресс-службе.

В настоящий момент идет эскизное проектирование Российской орбитальной станции. Предполагается, что оно будет завершено летом текущего года.

Как уточняет ТАСС, космонавтов будут доставлять на РОС и возвращать их обратно пилотируемые транспортные корабли нового поколения, к полетам на которых их будут готовить во время тренировок.



На новой орбитальной станции планируется отработка ключевых технологий для будущих космических полетов, в том числе на Луну и Марс.

Отдельно внимание также уделят радиационной защите экипажа и оборудования, также «планируется отработка приборов, перспективных технологий, новых компонентов, систем и прототипов оборудования в натурных условиях космического полета, выполненных на отечественной элементной базе».

Россия выделит на развитие космической отрасли более 251 млрд рублей в текущем году. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с генеральным директором «Роскосмоса» Юрием Борисовым.

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Илина Хакимова