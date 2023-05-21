Турция обвинила Швецию во влиянии на выборы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Швеция предпринимает действия, которые можно расценивать как попытку влияния на выборы в Турции. В частности, глава турецкого министерства указал на финансирование организации, которая, по его словам, оказывает давление на избирателей и терроризирует население возле урн для голосования.

— Обществу «Голосование и не только» запрещено находиться возле урн для голосования и избирательных комиссий. Там могут быть представители политических партий, но не члены этой организации. Они приходят туда, терроризируют, пытаются оказать давление, — сообщает агентство Anadolu.

Фото: commons.wikimedia.org/Kadı-Yükleyenin kendi çalışması, CC BY-SA 4.0

— Это нарушение закона, этого нельзя допускать, о чем я говорю районным избиркомам. Эту организацию финансирует шведское государство. Отправляет деньги. Но зачем? Чтобы вмешаться в выборы в Турции, это очевидно, — приводит ТАСС слова министра.

Отметим, что Сойлу ранее заявлял о попытках вмешаться в выборы в Турции со стороны США. Тогда он сообщил, что «происходит вмешательство западной прессы в выборы для реализации плана США». Также турецкий министр обвинил США во вбросах сфабрикованных видеозаписей, которые стали причиной выхода из президентской гонки одного из кандидатов Мухаррема Индже.

К утру понедельника в Турции были обработаны 99,9% бюллетеней на выборах президента. Окончательные итоги выборов президента должны были быть опубликованы 19 мая в официальной газете. Однако позже глава ЦИК Турции Ахмет Енер официально объявил, что 28 мая пройдет второй тур президентских выборов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова