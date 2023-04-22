В мае татарстанцев ждут дополнительные выходные

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале следующего месяца в Татарстане, как и по всей России, ожидаются дополнительные праздничные нерабочие дни. Это связано с праздниками.

Дополнительные выходные в мае ожидаются 1 и 8 мая — они выпадают на понедельник. Отдыхать татарстанцы и все россияне будут и в День Победы — это вторник. С учетом выходных субботы и воскресенье, нерабочие дни продлятся с 6 по 9 мая.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в России продолжают поступать предложения о продлении майских праздников. Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков направил главам регионов обращение с призывом сделать дни со 2 по 5 мая включительно выходными.

На майские праздники в Татарстане ожидается мощный поток туристов. Гостиницы, по данным Госкомитета республики по туризму, загружены более чем на 85%.

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Татьяна Демина