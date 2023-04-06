Альметьевец испортил материалы уголовного дела — его оштрафуют на 100 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

39-летний житель Альметьевска заплатит 100 тысяч рублей штрафа за порчу материалов уголовного дела во время ознакомления, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Житель Татарстана приходил ознакомиться с делом, которое в феврале 2022 года возбудили против него и его приятеля — они проходили по статьям о хищениях и умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 1 ст. 158 УК РФ, ч. 2 ст. 162 УК РФ, ч. 1 ст. 167 УК РФ).

Во время ознакомления с материалами в Альметьевском городском суде мужчина умышленно закрасил шариковой ручкой один из листов уголовного дела.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Фигурант признал вину. Приговор о штрафе не вступил в законную силу. Что касается дела о хищениях и умышленном уничтожении чужого имущества, оно еще не рассмотрено.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко