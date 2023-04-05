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«Осторожно, новости»: срочник из Татарстана застрелил сослуживца в Курской области

10:52, 05.04.2023
«Осторожно, новости»: срочник из Татарстана застрелил сослуживца в Курской области
Фото: realnoevremya.ru

В одном из сел Суджанского района Курской области военнослужащий срочной службы из Татарстана застрелил сослуживца из автомата Калашникова, сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».

Следствие считает, что это произошло случайно из-за неосторожного обращения с оружием, сообщает канал. Пуля попала в голову 18-летнего сослуживца из Кабардино-Балкарии.

Обоих военных призвали прошлым летом, скоро должен был закончиться срок их службы. Полиция проводит проверку.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале марта telegram-каналы сообщали о похожем случае, тоже в Суджанском районе Курской области. По информации канала Baza, срочник расстрелял двоих сослуживцев, которые не ответили вопрос «Кто идет?». Один из сослуживцев погиб на месте, второй получил ранения.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбществоВласть Татарстан

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