«Осторожно, новости»: срочник из Татарстана застрелил сослуживца в Курской области
В одном из сел Суджанского района Курской области военнослужащий срочной службы из Татарстана застрелил сослуживца из автомата Калашникова, сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».
Следствие считает, что это произошло случайно из-за неосторожного обращения с оружием, сообщает канал. Пуля попала в голову 18-летнего сослуживца из Кабардино-Балкарии.
Обоих военных призвали прошлым летом, скоро должен был закончиться срок их службы. Полиция проводит проверку.
В начале марта telegram-каналы сообщали о похожем случае, тоже в Суджанском районе Курской области. По информации канала Baza, срочник расстрелял двоих сослуживцев, которые не ответили вопрос «Кто идет?». Один из сослуживцев погиб на месте, второй получил ранения.
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