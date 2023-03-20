Татарстан планирует организовать бизнес-миссию в африканские страны

Фото: Минпромторг Татарстана

Минпромторг Татарстана планирует организовать бизнес-миссию в страны Африки. Об этом на онлайн-встрече с торгпредом России в Алжире Иваном Наличем заявил заместитель министра ведомства Герман Лернер.

— В этом году Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан прорабатывает бизнес-миссию в африканские страны, в число которых также входит Алжир. Предприятия республики выражают заинтересованность в участии, — сказал Лернер.

Он отметил, что основной статьей экспорта Татарстана в Алжир являются топливо, нефть и нефтепродукты. А с территории Алжира ввозится сельхозпродукция.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в прошлом году к участию в Татарстанском нефтегазохимическом форуме впервые привлекли страны Африки. В республику приехали делегации из Алжира, Сенегала и Камеруна.

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Айрат Назипов