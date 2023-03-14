В состав комиссии при раисе Татарстана по русскому языку внесли изменения

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Из состава комиссии при раисе Татарстана по русскому языку вывели сенатора от республики Александра Терентьева и экс-заведующую центром русского фольклора Музейного комплекса Казани. Вместе с этим в нее вошли три новых человека.

Согласно указу раиса Татарстана Рустама Минниханов, в состав комиссии по русскому языку введены декан Высшей школы русского языка и межкультурной коммуникации Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Резеда Мухаметшина, глава департамента раиса республики по вопросам внутренней политики Руслан Мухарлямов и заведующая центром русского фольклора Музейного комплекса Казани Василиса Филатова.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Напомним, состав комиссии при раисе Татарстана по русскому языку утвердили в мае 2022 года. В нее вошли 36 человек.

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Татьяна Демина