Сегодня в Татарстане снег и до -13 градусов
В понедельник, 20 февраля, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода и умеренный восточный ветер. Утром и днем местами возможен небольшой снег, прогнозируют в Гидрометцентре республики.
Днем в Татарстане ожидается от -8 до -13 градусов. В Казани прогнозируется от -10 до -12 °С.
Утром местами возможен туман. На дорогах гололедица, предупреждают синоптики.
Согласно данным Гидрометцентра Татарстана, в феврале среднемесячная температура воздуха на территории республики прогнозировалась в пределах нормы. Она составляет -10,7 градуса.
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