Сегодня в Татарстане снег и до -13 градусов

В понедельник, 20 февраля, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода и умеренный восточный ветер. Утром и днем местами возможен небольшой снег, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане ожидается от -8 до -13 градусов. В Казани прогнозируется от -10 до -12 °С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Утром местами возможен туман. На дорогах гололедица, предупреждают синоптики.

Согласно данным Гидрометцентра Татарстана, в феврале среднемесячная температура воздуха на территории республики прогнозировалась в пределах нормы. Она составляет -10,7 градуса.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина