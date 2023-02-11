Бывший полузащитник сборной России Мамаев завершил выступления в профессиональном спорте

Фото: wikipedia.org/Дмитрий Пукалик

Бывший полузащитник сборной России Мамаев завершил выступления в профессиональном спорте, сообщает «Матч ТВ».



— Я принял это решение ближе к концу августа. Хотя могу признаться, что поступило 3–4 предложения, в том числе и из‑за рубежа. Однако я провел шикарное лето с женой и новорожденным сыном и понял, что я просто устал. Мне хочется больше быть с семьей, — сказал 34-летний спортсмен.

Мамаев является чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка России, трехкратным — Кубка России в составе ЦСКА. Выступал за «Торпедо», «Краснодар» и «Ростов». Последний клуб в карьере Мамаева — «Химки».

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Маргарита Головатенко