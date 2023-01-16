Минобороны: над Балтийским морем у госграницы России замечен самолет ВМС Германии

Российский истребитель Су-27 Балтфлота сегодня обнаружил приближающийся к государственной границе РФ самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии, сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Су-27 сопроводил обнаруженное воздушное судно над акваторией Балтийского моря. Нарушения государственной границы России не допущено.



После разворота иностранного военного самолета от госграницы российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

В Минобороны РФ подчеркнули, что полет «российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства».



Сегодня Канцлер Германии Олаф Шольц принял прошение министра обороны страны Кристин Ламбрехт об отставке. Как отметили немецкие власти, решение о преемнике будет принято в ближайшее время.

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Илина Хакимова