На Рождество в Казань запустят дополнительные поезда

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) назначил дополнительно около 300 поездов дальнего следования на наиболее востребованных маршрутах с 6 по 8 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Среди наиболее востребованных маршрутов поездки между Москвой и Санкт-Петербургом, Адлером, Анапой, Казанью, Новороссийском.

В РЖД отметили, что эти даты станут вторым пиковым периодом для железнодорожных путешествий в новогодние праздничные каникулы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, «Реальное время» писало, что в новогодние праздники по Горьковской железной дороге будут курсировать 58 дополнительных поездов, которые свяжут Казань с другими городами.



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Айрат Назипов