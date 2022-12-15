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В Татарстане сократился пассажиропоток на водном транспорте

13:07, 15.12.2022 1
В Татарстане сократился пассажиропоток на водном транспорте
Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

В Татарстане снизился пассажиропоток на водном транспорте. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов, передает журналист «Реального времени».

По данным министерства, в 2022 году на водном транспорте в Татарстане перевезли 317 тысяч пассажиров, тогда как год назад пассажиропоток достиг отметку в 334 тысячи пассажиров.

Аналогичная ситуация и с грузоперевозками. В 2021 году грузопоток составил 29,4 млн тонн, тогда как в этом — 25 млн тонн.

realnoevremya.ru/Ринат Низаметдинов

Напомним, в августе «Реальное время» писало, что в Татарстане организациям водного транспорта планировали возместить недополученные доходы за 2021 год. На эти цели выделили субсидии из республиканского бюджета.

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Айрат Назипов
БизнесТранспорт Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:07
    А что вы хотели если у вас на речном транспорте каменный век.А скоро и речного порта не будет с одним постоянно закрытым туалетом.Почему до сих пор нельзя заказать билеты заранее.Почему чтоб купить билеты надо ехать в речной порт.Ну ладно.Приехал купил.Сел думаешь что поехали.Не тут то было.Оказывается метеор не исправен и всё твоё путешествие длилось десять минут.Ладно.Взяли билеты на прогулку до Свияжска на Павле Миронове.Так буфет пустой и нет сдачи.А народу было полно и выручка могла быть хорошей.Но тут всё устроено как будто специально чтоб отвадить пассажиров.
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