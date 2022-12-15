В Татарстане сократился пассажиропоток на водном транспорте

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

В Татарстане снизился пассажиропоток на водном транспорте. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов, передает журналист «Реального времени».

По данным министерства, в 2022 году на водном транспорте в Татарстане перевезли 317 тысяч пассажиров, тогда как год назад пассажиропоток достиг отметку в 334 тысячи пассажиров.

Аналогичная ситуация и с грузоперевозками. В 2021 году грузопоток составил 29,4 млн тонн, тогда как в этом — 25 млн тонн.

realnoevremya.ru/Ринат Низаметдинов

Напомним, в августе «Реальное время» писало, что в Татарстане организациям водного транспорта планировали возместить недополученные доходы за 2021 год. На эти цели выделили субсидии из республиканского бюджета.

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Айрат Назипов