В США внесли законопроект о запрете TikTok

В США в обе палаты Конгресса внесли законопроект, согласно которому в стране предлагают запретить использование социальной сети TikTok. Также предлагается ввести санкции против медиакомпаний, подконтрольных России, Китаю и ряду других стран.



По версии авторов инициативы, законопроект нужен для того, чтобы «защитить американцев от угрозы со стороны ряда враждебных государств», связанной с использованием уже существующих или возможных в будущем компаний в сфере социальных сетей. Создатели законопроекта предполагают, что другие страны могут вести слежку за гражданами США через социальные сети, а также «осуществлять кампании по оказанию влияния, распространять пропаганду, вводить цензуру», сообщает ТАСС.

Законодатели настаивают на запрете в Америке TikTok, потому что, по их мнению, эту платформу в своих интересах может использовать Коммунистическая партия Китая. Запрет предлагается ввести и в отношении компании ByteDance, которой принадлежит TikTok.

Отметим, что законопроект также предусматривает возможность запрета американским президентом каких-либо транзакций в США с компаниями, работающими в сфере социальных сетей, если Вашингтон признает, что они находятся под контролем властей Венесуэлы, Ирана, Китая, КНДР, Кубы или России.



В марте этого года TikTok приостановил прямые эфиры и распространение нового контента в России из-за закона о фейках. Пользователи этой соцсети могут смотреть только контент россиян. Роскомнадзор дал поручение маркировать TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest в поисковых системах как нарушающие требования российского законодательства в связи с неудалением платформами противоправной информации.



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Илина Хакимова