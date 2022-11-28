В Татарстане почти 6 тысяч студентов получат компенсацию транспортных расходов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Почти 6 тысяч татарстанских студентов получат компенсацию расходов на проезд в транспорте, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям в понедельник.



«Транспортный грант» вручается с 2011 года, его бюджет 3 года назад был увеличен до 60 тысяч рублей, напомнила заместитель министра по делам молодежи республики Софья Мустафина:

— Ежегодно мы поддерживаем порядка 6 тыс. обучающихся единоразовой выплатой на погашение транспортных расходов. Для Казани это 11 тыс. рублей, для Набережных Челнов, Альметьевского, Нижнекамского и Елабужского районов — 10 тыс. рублей, для остальных муниципалитетов — 8 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Претендовать на грант могут студенты-очники вузов и ссузов Татарстана, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории региона и без академической задолженности. Средства могут получить социально нуждающиеся студенты и активисты, которые ярко проявили себя в какой-либо сфере, пояснил президент Лиги студентов Татарстана Руфат Киямов.

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Маргарита Головатенко