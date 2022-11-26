ГИБДД Казани за ноябрь составила 200 протоколов на пьяных водителей

В Казани ГИБДД составила порядка 200 административных материалов на водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Отделе ГИБДД МВД России по Казани.



Накануне сотрудники ГИБДД провели мероприятие «Тоннель» для профилактики нарушений ПДД. Во время рейда составили 15 административных материалов, в том числе пять — за отсутствие ОСАГО, три — за не пристегнутый ремень безопасности, четыре — за нечитаемые номера, одно — за управление транспортом в нетрезвом состоянии, были и другие нарушения.

За минувшие сутки в городе выявили трех нетрезвых автомобилистов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

23 ноября в Зеленодольске пьяный 49-летний водитель Chevrolet устроил гонки с полицейскими. Сотрудники ДПС заметили, как автомобиль совершал опасные маневры, и потребовали остановиться. Однако водитель только ускорился, и полицейским пришлось начать погоню.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко