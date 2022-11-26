Казань стала лучшим городом для ведения гостиничного бизнеса среди городов-миллионников

Звание лучшего города для ведения гостиничного бизнеса среди городов-миллионников присудили Казани на подведении итогов Национальной гостиничной премии в Москве, сообщили в исполкоме города.



В финале состязаний за победу в 38 номинациях боролись 159 участников. В категории «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса (население свыше 1 млн)» были представлены Казань и Волгоград. Всего в этой номинации заявки подали десять участников со всей страны.

Победителей премии определяли путем голосования в несколько этапов.

Фото: realnoevremya.ru

За 9 месяцев этого года численность клиентов, размещенных в отелях и гостиницах Татарстана, составила 6,6 млн человек. Объем реализации туристских, санаторно-оздоровительных и гостиничных услуг составил в общей сложности за этот период 1,9 млрд рублей.

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Маргарита Головатенко