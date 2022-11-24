«Атомдата-Иннополис» купит аппаратный комплекс за 210,4 млн рублей

Фото: Ринат Назметдинов

Акционерное общество «Атомдата-Иннополис» купит аппаратный комплекс в целях обеспечения клиентского сервиса «Облачная платформа» на базе Центра обработки и хранения данных на территории Республики Татарстан на сумму 210,4 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Подача заявок заканчивается 8 декабря.

На сервер вычислительной подсистемы выделено 3,1 млн рублей, на комплект оборудования сети передачи данных — 19,8 млн рублей, на комплект оборудования сети внеполосного управления — 162,9 тысячи рублей. 191,6 тысячи рублей выделено на напольный серверный шкаф, на комплект коммутационных кабелей планируется потратить 1,8 млн рублей, на комплект монтажных материалов — 19,9 тысячи рублей, комплект модернизации обойдется в 241,8 тысячи рублей.

realnoevremya.ru

Напомним, в июле «Реальное время» выяснило, что на выполнение первого этапа комплекса работ по строительству ЦОД «Иннополис» направят почти 5,4 миллиарда рублей. Однако в этом месяце АО «Атомдата-Иннополис», резидент ОЭЗ «Иннополис» и дочерняя компания АО «Концерн Росэнергоатом», отменило торги. Что касается стоимости реализации проекта, то она зависит от проектных решений и рыночной стоимости материалов и услуг.



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Диана Фатыхова