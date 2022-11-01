В Казани суд признал незаконным розыск миллиардера Алексея Семина
Сегодня Верховный суд Татарстана оценит работу СК по делу о реставрации двух казанских памятников. Ранее Приволжский суд Казани признал незаконным постановление силовиков о розыске заочно обвиненного в повреждении комплекса Адмиралтейской конторы Алексея Семина, но прокуратура обжаловала это решение.
Речь идет о федеральном и межгосударственном розыске бенефициара ASG, проживающего за пределами РФ. Соответствующее постановление в региональном управлении Следкома было вынесено 1 июля 2022 года.
Адвокатам Семина в районном суде Казани удалось доказать, что данный документ был принят с нарушениями УПК и конституционных прав фигуранта уголовного дела.
Оценку доводам обвинения и защиты сегодня должна дать апелляционная инстанция.
Подробности — в материале «Реального времени».ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансыНедвижимость Татарстан
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