В России за сутки выявили 41 690 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 41 690 случаев заражения COVID-19. Всего заболевших по стране зарегистрировано 19 771 113 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 5 сентября, за сутки в связи с выздоровлением от COVID-19 выписали 30 703 пациента. Всего выздоровевших — 18 777 401 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 76 россиян. Всего от инфекции скончались 384 787 человек. За сутки госпитализировали 1 830 россиян.



Фото: стопкоронавирус.рф

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Маргарита Головатенко