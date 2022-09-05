В России за сутки выявили 41 690 случаев заболевания коронавирусом
За последние сутки в России выявили 41 690 случаев заражения COVID-19. Всего заболевших по стране зарегистрировано 19 771 113 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
По данным на 5 сентября, за сутки в связи с выздоровлением от COVID-19 выписали 30 703 пациента. Всего выздоровевших — 18 777 401 человек.
За сутки коронавирус унес жизни 76 россиян. Всего от инфекции скончались 384 787 человек. За сутки госпитализировали 1 830 россиян.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 5 сентября читайте в подборке интернет-газеты.
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