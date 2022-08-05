КАМАЗ подал в суд на казанский ПАТП №2 за невыплату по лизинговым автобусам 1,2 млн рублей

Фото: Антон Журавлев

АО «Лизинговая компания КАМАЗ» из Набережных Челнов подала иск против казанского МУП ПАТП №2 из-за невыплаты 1,2 млн рублей, такие данные есть в картотеке Арбитражного суда Татарстана.



Иск подан в категории — «Лизинг — Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств».

Дело рассматривается в первой инстанции. Следующее заседание по делу назначено на 27 августа.

Фото: realnoevremya.ru

В Ассоциации АТП Татарстана многократно жаловались на проблемы с финансированием. В конце июня они обратились к президенту республики Рустаму Минниханову с просьбой отменить решение Министерства транспорта РТ и выплатить компенсации по QR-кодам за январь и февраль 2022 года.

До этого в марте Ассоциация АТП Татарстана направила обращение руководителю УФАС по республике Айрату Шафигуллину с просьбой проверить рост цен на запчасти и комплектующие, а еще вдвое уменьшила размер билета в автобусах из-за повышения цен на бумажную ленту.

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Маргарита Головатенко