Прокуратура Челнов организовала проверку после гибели маленьких детей на пожаре

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Набережных Челнов организовала проверку по факту гибели малолетних детей в результате пожара в многоквартирном доме на улице Шамиля Усманова, 56. Об этом сообщила и. о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая.



На место происшествия выехала исполняющий обязанности прокурора города Антонина Маркова. В ходе проверки надзорное ведомство установит обстоятельства трагедии, а также даст оценку действиям органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

Фото: прокуратура Татарстана

Трагедия произошла сегодня вечером. По данным ГУ МЧС РФ по Татарстану, пожар случился на балконе многоквартирного дома.



Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 3 109 УК РФ) после гибели детей. По предварительным данным, мать незадолго до пожара вышла в магазин за покупками. Вернувшись, она обнаружила возгорание.



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Татьяна Леухина