В Камских Полянах утонул мужчина, купаясь в необорудованном месте

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Камских Полянах в Нижнекамском районе в местном пруду утонул мужчина 1990 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Мужчина купался в необорудованном для этого месте. Тело передали сотрудникам полиции. Причина происшествия — устанавливается.

Сегодня днем пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану сообщила, что в республике с 1 июня, с начала купального сезона, утонул 51 человек. Из них восемь — несовершеннолетние. Произошло 63 несчастных случая на воде с начала купального сезона. Удалось спасти 46 человек, в том числе трех детей.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина