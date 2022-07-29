ВСУ нанесли удар по СИЗО в ДНР, где содержались пленные «азовцы»

Фото: кадр видео Минобороны России

ВСУ нанесли ракетный удар с помощью американской ракетной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору с украинскими военнопленными у поселка Еленовка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что среди военнопленных находящихся в изоляторе есть также и боевики формирования «Азов»*. Изначально сообщалось о 40 погибших, однако теперь, по данным штаба территориальной обороны ДНР, их число возросло до 53. Еще 75 человек получили ранения.

Напомним, следственными органами ДНР были возбуждены уголовные дела в отношении более 500 боевиков из батальона «Азов»* и других вооруженных формирований, которые сдались в плен.

Фото: кадр видео Минобороны России

24 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российский ВМФ высокоточными ракетами большой дальности уничтожил военный корабль Украины и склад американских ракет Harpoon в порту Одессы.



Из строя вывели производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины.



*«Азов» — украинский экстремистский националистический батальон, запрещенный на территории России, против его боевиков возбуждены уголовные дела

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Максим Кокунин