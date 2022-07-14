В Татарстане решили переименовать село Сиктерме-Хузангаево

Фото: кадр трансляции

Депутаты Госсовета Татарстана на тридцать третьем заседании проголосовали за переименование села Сиктерме-Хузангаево, находящегося в Старохурадинском сельском поселении Алькеевского района. Теперь оно будет называться Сиктерме.

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С инициативой переименовать Сиктерме-Хузангаево выступили сами жители села. В ноябре прошлого года там проходило собрание жителей сельского поселения. На нем присутствовали 101 из 196 граждан, имеющих право участия. За переименования села проголосовали все жители, участвующие в собрании.

13 декабря 2021 года провели заседание Совета Старохурадинского сельского поселения. Его депутаты поддержали инициативу переименовать село Сиктерме-Хузангаево и убрать вторую часть.

На заседании Госсовета Татарстана депутат Ильдар Шамилов задался вопросом, «не часто ли мы меняем название». Он напомнил, что у села Сиктерме-Хузангаево не раз менялось название.

кадр трансляции

Руководитель исполкома Старохурадинского сельского поселения Иван Кудряшов рассказывал, что инициаторы видят в переименовании села историческую справедливость. Имя чувашского поэта Петра Хузанга продолжит носить одно из крупнейших предприятий Алькеевского района Татарстана — ООО «Хузангаевское».



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Татьяна Демина