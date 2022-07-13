На ремонт шести ресурсных центров Татарстана направили почти 408 миллионов рублей

Фото: Максим Платонов

В этом году в Татарстане ведется ремонт шести ресурсных центров — колледжей и техникумов. На работы выделили почти 408 миллионов рублей, сообщил замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Ильдус Насыров.

Речь идет о Казанском автотранспортном техникуме, Мамадышском политехническом колледже, Чистопольском и Тетюшском сельхозтехникумах, Колледже нефтехимии и нефтепереработки в Нижнекамске, а также Апастовском аграрном колледже.

— Среднее выполнение составляет 64—65%. Есть объекты, которые уже готовы фактически, это в Апастово. Есть объекты, где выполнение пока составляет 25—30%. Это Казанский автотранспортный техникум и Мамадышский политехнический колледж, — уточнил Ильдус Насыров.

Кадр видео

С 2012 года в Татарстане капитально отремонтировали 1 582 объекта образования. Общий объем финансирования этих работ превысил 25 миллиардов рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина