На ремонт шести ресурсных центров Татарстана направили почти 408 миллионов рублей
В этом году в Татарстане ведется ремонт шести ресурсных центров — колледжей и техникумов. На работы выделили почти 408 миллионов рублей, сообщил замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Ильдус Насыров.
Речь идет о Казанском автотранспортном техникуме, Мамадышском политехническом колледже, Чистопольском и Тетюшском сельхозтехникумах, Колледже нефтехимии и нефтепереработки в Нижнекамске, а также Апастовском аграрном колледже.
— Среднее выполнение составляет 64—65%. Есть объекты, которые уже готовы фактически, это в Апастово. Есть объекты, где выполнение пока составляет 25—30%. Это Казанский автотранспортный техникум и Мамадышский политехнический колледж, — уточнил Ильдус Насыров.
С 2012 года в Татарстане капитально отремонтировали 1 582 объекта образования. Общий объем финансирования этих работ превысил 25 миллиардов рублей.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым