В воздухе Казани выявили повышенную концентрацию формальдегида и фенола

Фото: Максим Платонов (архив)

В воздухе Казани вновь выявили превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих вещества — фенола и формальдегида. Данные мониторинга опубликованы на сайте Гидрометцентра Татарстана.



Повышенную концентрацию фенола зарегистрировали пункт наблюдения №4 на ул. Болотникова, где она достигла 0,011 мг/кубометр, и ПНЗ №8 у санатория «Казанский» — 0,013 мг/кубометр. ПДК при этом составляет 0,01 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Повышенный уровень формальдегида зарегистрировали сразу три пункта наблюдения. Так, на ПНЗ №4 на ул. Болотникова он достиг 0,072 мг/кубометр при допустимой концентрации в 0,05 мг/кубометр.



Фото: tatarmeteo.ru

Превышение ПДК формальдегида также зарегистрировали ПНЗ №7 на ул. Декабристов, 183 — 0,051 мг/кубометр, и ПНЗ №5 по ул. Татарстан, 72 — концентрация достигла 0,07 мг/кубометр.



Фото: tatarmeteo.ru

Фото: tatarmeteo.ru

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 6 июля по 7 часов 7 июля.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».

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Татьяна Демина