В Казани в понедельник произошло 134 ДТП

В Казани в понедельник, 4 июля, произошло 134 ДТП, из которых одно с пострадавшим — в городе случился наезд на пешехода, сообщили в ГИБДД города.

Сотрудники Госавтоинспекции столицы Татарстана задержали шестерых водителей в пьяном состоянии, у еще трех водителей не было прав на управление транспортом.

В отделы полиции доставили четырех граждан, подозреваемых в совершении преступлений.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани в воскресенье, 3 июля, произошло 72 ДТП, три из которых с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции города задержали 11 водителей в пьяном состоянии.

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Маргарита Головатенко