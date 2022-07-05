В Казани в понедельник произошло 134 ДТП
В Казани в понедельник, 4 июля, произошло 134 ДТП, из которых одно с пострадавшим — в городе случился наезд на пешехода, сообщили в ГИБДД города.
Сотрудники Госавтоинспекции столицы Татарстана задержали шестерых водителей в пьяном состоянии, у еще трех водителей не было прав на управление транспортом.
В отделы полиции доставили четырех граждан, подозреваемых в совершении преступлений.
В Казани в воскресенье, 3 июля, произошло 72 ДТП, три из которых с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции города задержали 11 водителей в пьяном состоянии.
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