Исследование: почти половина татарстанцев довольны жизнью в регионе

47% опрошенных жителей Татарстана довольны жизнью в регионе. Об этом говорится в исследовании автомобильного сайта «Дром» (есть в распоряжении «Реального времени»).

Портал провел опрос: «Довольны ли вы местом, где сейчас живете?». В Татарстане 47% респондентов ответили положительно. При этом 19% жителей республики отметили, что не совсем довольны, но уезжать никуда не собираются.

Еще у трети жителей Татарстана «чемоданные настроения» — 23% задумываются о переезде за границу, 9% — в другой регион страны, а 2% хотят сменить место жительства, но в пределах своей республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В среднем по стране 37% россиян довольны жизнью в своем регионе. Чаще всего задумываются о переезде за границу жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Здесь каждый третий рассматривает вариант эмиграции. Среди москвичей 28% хотят покинуть страну. Больше всего довольны своим местом жительства, судя по опросу, крымчане — таких в регионе 60%.

В опросе приняли участие более 11 тысяч человек из 83 регионов России.

Ранее Казань попала в список городов с самыми счастливыми жителями. 15% опрошенных казанцев оценили свой уровень счастья на тройку.



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Татьяна Леухина