Минобороны России: ВСУ размещают вооружение в медучреждениях Одессы, Авдеевки и Славянска

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные и бойцы нацбатальонов оборудовали огневые точки в медучреждениях Донбасса и Одессы. Об этом сообщает «РИА Новости».

Так, боевики выгнали всех пациентов, независимо от состояния их здоровья, из одной из городских поликлиник в Одессе, разместив там РСЗО и артиллерию. Огневые позиции и снайперские точки оборудованы в центральной городской больнице Авдеевки в ДНР, подходы к зданию заминированы. Также в Славянске на территории психоневрологического интерната и санитарно-эпидемиологической станции ВСУ оборудовали казармы, где разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО.

Фото: кадр видео (архив) Минобороны

Сегодня Минобороны России сообщило о неудачной попытке ВСУ овладеть островом Змеиный. Это произошло 20 июня около 5 утра. В воздушном налете задействовали более 15 беспилотников в ударном и разведывательном исполнении под прикрытием С-300.



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Дарья Акимова