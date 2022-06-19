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В Совфеде России подготовят предложения по развитию гражданской беспилотной авиации

18:58, 19.06.2022
В Совфеде России подготовят предложения по развитию гражданской беспилотной авиации
Фото: council.gov.ru

Первый замглавы комитета Совета Федерации России по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин заявил, что в июне сенаторы вместе с экспертами подготовят и направят в Росавиацию пакет предложений по более широкому использованию беспилотников в гражданских сферах. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, после получения поддержки предложений Росавиацией их можно будет направить в Минтранс и Минпромторг. Он рассказал, что в стране есть группа энтузиастов, существенно продвинувшихся в проекте создания безопасного воздушного пространства в городской среде Санкт-Петербурга и в других населенных пунктах.

Рябухин добавил, что проект дает возможность воплотить возможности беспилотников. Это касается почтового сообщения, наблюдения за эксплуатацией электрических сетей, газопроводов, нефтепроводов и водопроводов и всего, что связано с инженерной инфраструктурой. Также беспилотники помогают решать проблемы экологии и природоохраны, защиты лесов, могут использоваться и в сфере туризма во время обзорных экскурсий, в кадастрировании.

Фото: wikipedia.org

Недавно генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что до 2025 года планируется запустить более 110 самолетов различных типов, а к 2030 году — больше 500 с использованием высоких технологий в России.

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Дарья Акимова
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